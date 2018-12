Aiuole pericolose in via Vespucci. Il problema ci viene segnalata da una nostra lettrice, che scrive quanto segue:

"È stata richiesta formalmente al Comune di Pescara, tramite la società Attiva, la rimozione di due installazioni, probabilmente abusive, situate in Via Vespucci, nelle prossimità del Conad, costituite da un reticolato metallico fatiscente, sconnesso e arrugginito, che rappresentano un pericolo per passanti e veicoli, ma il Comune non risponde!".