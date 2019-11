Da 3 anni piove acqua dal tetto in un alloggio popolare di via Panaro [FOTO-VIDEO]

Piove acqua all'interno di una palazzina Ater di via Panaro 12 nella zona di San Donato a Pescara.

A segnalare questa situazione è la residente di uno degli alloggi popolari.

La donna, costretta a vivere con secchi e bacinelle sul pavimento, sottolinea come siano 3 anni che segnala questa problematica all'Ater ma nessuno è ancora interrvenuto per porre rimedio a questa situazione. L'acqua si infiltra e viene giù dal soffitto non solo all'interno dell'appartamento ma anche nelle aree comuni: pianerottolo e scalinate.

Facilmente immaginabile la condizione di difficoltà nel dover convivere, ogni volta che piove, con l'acqua che viene giù dal soffitto.

