Un accampamento in un terreno adiacente agli scheletri dei palazzi Clerico tra via Tavo e via Tiburtina Valeria nella zona di Villa del Fuoco a Pescara.

A segnalarlo è un nostro lettore che riaccende la luce su un problema, quello del degrado urbano in quella zona, presente da decenni ma mai risolto.

Sono almeno un paio le tende che sono state montate in questo terreno tra via Tavo e via Tiburtina nei pressi dei palazzi Clerico la cui costruzione non è mai terminata.