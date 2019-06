Tua, la rabbia di 55 lavoratori: "Il nostro futuro è a rischio"

Siamo i 55 lavoratori tua rimasti di nuovo senza lavoro quando, in un interrogazione parlamentare presentata da D'Alessandro, il Governo aveva dato il nullaosta alla nostra presenza in Tua senza rischi legali per essa fino il prossimo settembre vista anche la grave mancanza di personale.

Ad oggi è un mese che non lavoriamo e tra tante voci non confermate alla fine non sappiamo nulla di certo, il bando di concorso dell'ex presidente Tonelli sembra sia da rifare vista la sua carica illegittima, intanto i vertici della tua fanno riunioni per decidere se sia più conveniente appaltare i lavori a ditte esterne.

L'agenzia che somministrava lavoro interinale per la tua ( Generazione Vincente) fa ricorso e blocca l'operato di Tempor srl, l'agenzia che ha vinto la gara d'appalto e che doveva subentrare a generazione vincente, ma alla fine il sunto del discorso è che 55 famiglie sono di nuovo senza lavoro e la nuova gestione politica di centrodestra alla guida della Tua non da alcuna risposta