Addio scontrino fiscale, benvenuta fattura elettronica: ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2020

È una delle recenti novità che coinvolge tutti, aziende e consumatori. Dal 1° gennaio 2020 diremo addio allo scontrino fiscale e alla ricevuta, i favore di altri metodi per il tracciamento del denaro, ovvero la fattura elettronica.

La disposizione, che era scattata già dallo scorso 1° luglio per soggetti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, ora interessa tutte le imprese che rilasciano scontrini e ricevute fiscali.

In sostanza, non sono più ritenuti validi ai fini fiscali i documenti emessi con i tradizionali registratori di cassa.

2 soluzioni per non farsi cogliere impreparati?

Esistono due possibilità per far fronte a questa novità.

1.Utilizzare l’app di Confartigianato. Attraverso l’applicazione ufficiale dell’ente, sarà possibile emettere velocemente una fattura elettronica, inviandone copia di cortesia al cliente utilizzando la posta elettronica o anche il più diffuso servizio di messaggistica Whatsapp.

2.Utilizzare un registratore telematico. L’alternativa è optare per un registratore telematico con lo Sconto Confartigianato, utilizzando contemporaneamente un’agevolazione finanziaria in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

Bisogna valutare con attenzione le proprie possibilità e, per avere chiare le idee, Confartigianato Pescara consiglia di fissare un appuntamento in sede per conoscere quella che potrebbe essere la soluzione pratica, semplice, veloce ed economica per emettere le Fatture Elettroniche direttamente dal tuo smartphone o tablet.

