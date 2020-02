San Valentino 2020: i 5 errori da evitare per non rovinare un appuntamento galante

In vista del San Valentino 2020, la ricerca condotta da OpenTable mostra che quest’anno il 33% degli italiani festeggerà al ristorante. Proprio per questo motivo ha svelato quelli che sono i più comuni 5 errori da evitare per non rovinare un appuntamento galante.

La ricerca è stata condotta su un campione di donne e uomini di ogni parte di Italia, che hanno stilato la top 5 dei possibili “orrori” di una cena a due.

Gli errori da evitare secondo lei

Dalla ricerca di OpenTable sono emersi i peggiori errori commettibili durante una cena di San Valentino e, in genere, qualsiasi appuntamento di coppia al ristorante.

Essere scortesi con il cameriere Mangiare con la bocca aperta Utilizzare lo smartphone a tavola Criticare le scelte del proprio cibo Ordinare al proprio posto

Le mosse sbagliate secondo lui