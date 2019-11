Saldi invernali 2020: inizieranno prima della Befana

Non è ancora arrivato il Natale che già si pensa alla nuova stagione dei saldi invernali 2020, che partirà a gennaio, ma prima della Befana. Ormai da diversi anni è stato individuato come miglior giorno di inizio dei saldi stagionali il sabato, quando tutti sono più o meno liberi dagli impegni lavorativi e più propensi per fare shopping tra le vie del centro di Pescara e nei negozi preferiti.

Ma quando iniziano i saldi di gennaio 2020?

La data di partenza a Pescara e nel resto dell’Abruzzo è stata fissata per sabato 4 gennaio 2020, il primo giorno del weekend che anticipa l’Epifania.

Dureranno 60 giorni: il 3 marzo sarà l’ultimo giorno per poter effettuare spese a prezzi decisamente convenienti.

Rischio truffe: le richieste di Confcommercio

Per arginare il rischio truffe, Confcommercio fa sapere a tutti i commercianti cosa devono fare per aderire alla nuova stagione dei saldi 2020. In particolar modo tutti i negozianti dovranno comunicare al Suap del proprio Comune la data di inizio dei saldi almeno 2 giorni prima, indicando questi dati: