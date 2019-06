Cucina vegana: 3 ristoranti di Pescara da provare

Chi ha gusti diversi dai soliti, chi vuole seguire uno stile alimentare ben definito, fa sempre fatica a cercare un locale che possa offrire una degustazione di prodotti adatti. Bisogna chiedere al cameriere questo e quello e spesso le risposte sono affaticate, poco chiare, del tutto non rassicuranti. Ad esempio, ci sono ristoranti vegani a Pescara? Sì, e dove? In quali punti della città sono collocati i locali che offrono pietanze a base di ingredienti di origine non animale?

Se siete vegani e siete stanchi di dovervi districare tra le tante proposte sul menù a base di carne e dintorni, allora la lista di questi ristoranti veg di Pescara vi tornerà utile!

Una certezza per i pescaresi e per tutti coloro che amano la cucina vegana. Si tratta del primo vegetable bar di tutto l’Abruzzo e tutto ciò che troverete nel menù è 100% vegano! Seitan, tofu e temphe si alternano tra le proposte di ogni giorno. Il locale apre al mattino con una buona offerta di biscotti, per darsi la carica sin da colazione. Inoltre offre anche pasticceria fresca e senza glutine.

Nel centro di Pescara si trova Sesamo Nero, ristorante che propone piatti vegetariani e vegani. Tanta creatività e ricercatezza nei prodotti e nella preparazione delle prelibatezze che potrete assaporare.

Non del tutto vegano ma la stragrande maggioranza dei piatti serviti lo è. Fate un salto in questo locale per assaporare insalate freschissime, realizzate con ingredienti bio a km0.