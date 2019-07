Pizza in teglia a Pescara: i locali suggeriti dal Gambero Rosso

Chi ha voglia di un trancio di pizza o di più spicchi ma di gusti differenti ha la possibilità di scegliere ciò che vuole optando per le proposte in teglia. I pizzaioli sfornano praticamente in ogni momento prelibatezze di ogni genere, così ognuno potrà assaporare ciò che preferisce. Il Gambero Rosso ha stilato l’elenco dei locali che propongono pizza in teglia migliori in Abruzzo, tra cui anche alcuni nomi presenti a Pescara.

Vediamo quali sono le pizzerie in teglia da provare e togliersi questa gustosa voglia!

Donna Tina

Pizze “di tendenza” ma anche grandi classici: da Donna Tina potete assaporare impasti rispettosi della tradizione, lievitati almeno 24 ore e fatti con le antiche farine macinate a pietra. Le pizze sono tonde e morbide, leggere e gustosissime.

Si trova in via Marco Polo 54 o in piazza Sacro Cuore 51.

Pizzeria Liceo

Si chiama così perché si trova davanti al liceo e dal 1964 è una tappa fissa per tutti gli studenti e non solo. Una pizzetta croccante, delicata e indubbiamente buona, che può essere accompagnata da supplì, crocchette e calzoni cotto e mozzarella.

Si trova in via Venezia 24.

Trieste Pizza

Un nome, una garanzia. A Pescara, e dintorni, non c’è persona che non conosca la tipica pizzetta di Trieste. Cotta nel padellino, la pizzetta è fragrante e ben fatta. Se non l’avete mai provata (davvero?), iniziate con la tipica Margherita, ma poi lasciatevi conquistare da gusti più intensi, dalle proposte con salsiccia fino alle delicate pizzette con le verdure.

Indirizzi: lungomare Matteotti 102, corso Manthoné 29 e via Firenze 212.