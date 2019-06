Piadina a Pescara: le piadinerie in città dove gustare la specialità romagnola

Che buona la piadina! Se ne avete voglia, fareste bene a segnarvi gli indirizzi delle piadinerie di Pescara dove fare un salto veloce a pranzo, mangiare al volo a cena o magari fare uno spuntino a metà pomeriggio e persino a tarda notte.

Assaporare una delle prelibatezze tipiche romagnole in città è facilissimo, se conoscete i posti giusti. Ecco alcuni consigli su dove mangiare la piadina a Pescara.

Piadine da asporto e non solo, farcite con quel che desiderate e aperto fino a ora tarda. Si torva in via Delfino Spiga Celestino 14, a Pescara.

Non la solita piadina prosciutto e formaggio, ma un piatto ricercato per i palati più esigenti. La piadineria gourmet PiadaPiave la trovare in via Piave 18 e, oltre a gustare le piadine in sede, potete scegliere anche il servizio di consegna a domicilio.

Piadina Party è un’istituzione in città. Da anni riunisce soprattutto i giovani che hanno voglia di stuzzicare qualcosa, in particolar modo dopo aver “fatto serata”. Si trova in via Pepe 25, in zona stadio.

Per chi ha voglia di gustare una piadina romagnola, come tradizione vuole, c’è Piadineria La Romagnola, un vero e proprio classico in città, che troverete in viale Pindaro 29.

Per veri appassionati c’è La Siesta, altro punto di riferimento per i pescaresi che amano assaporare di tanto in tanto una buona piadina. Si trova in via Marco Polo 6.