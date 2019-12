Le migliori pasticcerie di Pescara secondo Tripadvisor

Gli utenti di Tripadvisor hanno votato e scelto quelle che sono le migliori pasticcerie di Pescara, almeno per questo 2019. I più golosi, che siano pescaresi o abitanti delle zone circostanti, o turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, potranno gustare degli ottimi dolcetti nei locali della nostra città.

Sono soprattutto le persone che non vivono a Pescara a utilizzare i motori di ricerca, per trovare qual è il posto migliore per concedersi un dolce peccato di gola. E su questo Tripadvisor dà sicuramente una bella mano. Bisogna tenerne conto, perché il sito propone una vera e propria classifica delle pasticcerie migliori di Pescara, basandosi unicamente sul giudizio degli utenti registrati.

Scopriamo allora quali sono le 5 migliori pasticcerie di Pescara su Tripadvisor.

#1 Caprice

Niente di nuovo all’orizzonte, in fondo Caprice è solamente la pasticceria di Pescara più premiata della città. Ricordiamo, infatti, che quest’anno ha conquistato ben due titoli dal Gambero Rosso: è entrata nella guida “Pasticceri e Pasticcerie 2020” e in “Bar d’Italia 2020”. Praticamente una garanzia, senza dimenticare che il Maestro Fabrizio Camplone è stato premiato lo scorso anno dall’Accademia Italiana della Cucina. E questi sono solamente alcuni dei titoli più recenti conquistati da Caprice.

Caprice si trova in piazza Garibaldi 29.

#2 Renzi Bar Pasticceria

È una delle storiche pasticcerie di Pescara, piccolina e accogliente dove le paste hanno quel tipico look anni ’60, che per gli amanti del vintage è un must.

Renzi Bar Pasticceria si trova in via Roma 52.

#3 Pasticceria Michetti

La pasticceria Michetti si trova in centro ed è molto apprezzata dai pescaresi ma anche da chi viene da fuori. Il caffè è considerato uno dei migliori in città, l’ambiente è accogliente e i dolcetti, tra cui anche le rivisitazioni, sono considerate a dir poco sublimi.

Si trova in via Nicola Fabrizi 39.

#4 Le Dolcezze Napoletane

Sfogliatelle ricce e frolle, babà e pastiere vi attendono da Le Dolcezze Napoletane, altra pasticceria che si trova a Pescara centro. Si contraddistingue per l’abbondanza di creme che farciscono i cornetti della colazione e per la cordialità. Bella l’atmosfera ma ancora più interessanti i prezzi che, stando alle opinioni degli utenti, sono piuttosto contenuti rispetto a quelli delle altre concorrenti in città.

L’indirizzo è via Nicola Fabrizi 74/76.

#5 Cremeria La Bresciana

Terminiamo con Cremeria La Bresciana dove il maritozzo con la panna è il vero, anzi l’unico protagonista! È un posto con una clientela piuttosto giovane, nonostante, ormai, l’atmosfera vintage.

Si trova in via Trento 96.