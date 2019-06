Le 5 paninoteche di Pescara da provare assolutamente

Il panino farcito, ripieno, imbottito, ricolmo di qualsiasi prelibatezza attira e conquista da sempre persone di tutte le età. Ma comporre un buon panino è un’arte e questa arte in città potete assaporarla nelle paninoteche di Pescara votate al gourmet e alla (ri)scoperta del gusto della tradizione.

Se avete voglia di panino gustoso, ecco gli indirizzi delle paninoteche gourmet dove fare un salto.

Iniziamo subito con un posto dove il pesce fresco e appena pescato è l’unico vero protagonista. I panini sono piccoli ma unici e straordinariamente buoni, una vera e propria esplosione di gusto per il palato. All’interno, sempre in base all’offerta del giorno, potrete scegliere tra salmone, spada, tonno e tante altre bontà di mare.

Si trova all’interno del Mercato di piazza Muzii

Un localino caldo ed accogliente in pieno stile british, dove mangiare panini unici e ricchi e accostarli a birre selezionate con attenzione. Ecco a voi BurgerLab 3.0, un vero e propri laboratorio con proposte limited edition e la possibilità di comporre da zero il proprio panino.

In viale Regina Elena 24

Hamburger di pecora e salsiccia di pastore rendono ghiottissimi i panini di Ardente. Carne selezionatissima e abruzzese al 100%: già perché arriva direttamente dalle macellerie proprietarie, quindi sapete cosa mangiate.

Ardente è in piazza San Francesco d’Assisi 17

Prelibatezze italiane, con occhio di riguardo sempre e comunque alle eccellenze abruzzesi, e modalità di cottura tipicamente americane sono le caratteristiche che contraddistinguono Little Italy BBQ Gourmet. Provare per credere!

L’indirizzo da segnare è via Marco Polo 2/4

Non panini ma stozze, ma anche spianate (e non piadine). Tutto questo è La Stozza, dove mangiare prelibatezze come fatte in casa. Accostamenti originali e una selezione di ingredienti doc rendono ogni singola creazione un vero e proprio capolavoro, anche per i palati più esigenti.

Si trova in viale Pindaro 29