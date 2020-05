Mercurio sarà visibile a occhio nudo il 31 maggio

Gli appassionati di stelle e pianeti non attendono altro che un evento raro e domenica 31 maggio Mercurio sarà visibile a occhio nudo, dopo due mesi di assenza.

La posizione del pianeta, per quanto vicina alla Terra, non consente una facile individuazione. Mercurio conta una distanza media dal Sole pari a 58 milioni di chilometri, la sua orbita è stretta ed è quasi impossibile intercettarlo senza che sia abbagliato dai raggi solari. Gli unici momenti in cui è possibile vedere Mercurio è poco dopo il tramonto e poco prima dell’alba.

Mercurio impiega 88 giorni per compiere un'orbita completa, si trova spesso in posizione interna rispetto al Sole, e tutto ciò rende molto difficile vederlo facilmente.

Durante i mesi di marzo e aprile non è stato possibile individuarlo, ecco perché il 31 maggio gli appassionati di astrofisica attenderanno il tramonto del sole per visionare a occhio nudo il primo pianeta del Sistema Solare.

“Sono le condizioni migliori dell’anno in corso per osservarlo nella luce del crepuscolo sull’orizzonte occidentale” si legge sul sito dell’Unione Astrofili Italiani.