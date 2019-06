Matrimoni all’aperto a Pescara e dintorni: le location più suggestive

Chi non ha intenzione di sposarsi in chiesa, secondo il rito religioso, deve trovare una location alternativa per unirsi al partner altrove. Se la sala comunale non fa per voi, non c’è problema: ecco dove celebrare matrimoni e unioni civili all’aperto e non solo a Pescara e dintorni! Nella nostra zona ci sono tanti luoghi dove potersi scambiare le promesse, dalla spiaggia al parco fino alle residenze storiche.

Sposarsi in spiaggia a Pescara

Il primo matrimonio in spiaggia a Pescara è stato celebrato nel 2015. Da allora la strada è stata tutta in discesa. Quindi, cari sposi, se sognate di dirvi il famigerato sì coi piedi nudi sulla sabbia accompagnati dal dolce suono delle onde del mare, fate richiesta in Comune e organizzate le nozze in spiaggia, magari al tramonto, quando l’atmosfera è ancor più suggestiva. A proposito, la spiaggia in questione elevata come “casa comunale” è quella della Madonnina.

Ad ogni modo, potete organizzare il vostro matrimonio in spiaggia ovunque desideriate, ma se lo farete al di fuori della location comunale prescelta, dovrete comunque passare in Comune per le firme.

Matrimoni in spiaggia a Montesilvano

Sempre a proposito di celebrazioni in riva al mare, chi vuole sposarsi in spiaggia ma a Montesilvano potrà farlo liberamente. La giunta comunale, già da qualche anno, ha approvato la possibilità di unirsi su ben due tratti del litorale: parco Le Vele e pontile sul mare antistante via Finlandia, ovvero sulle spiagge libere di Montesilvano comprese, rispettivamente, tra l’hotel Sea Lion e lo stabilimento Tamanaco e tra i lidi La Riviera e Rosa dei Venti.

Nozze in pineta a Pescara

A Pescara ci si può sposare anche all’interno della Riserva dannunziana. Sicuramente una scelta alternativa ma sempre di grande impatto.

Ex Aurum a Pescara

Un grande classico per i pescaresi e non solo. La location non si trova all’aperto ma è decisamente elegante e ricercata, non a caso è scelta da numerose coppie. La sala riservata è la più prestigiosa: la sala degli Alambicchi.

Matrimoni civili all’aperto a Spoltore

Anche la piccola cittadina di Spoltore ha scelto di aprire le porte a chi vuole sposarsi con rito civile al di fuori della sala comunale. I futuri sposi potranno scegliere tra ben tre location all’aperto: sul Torrione, nel piazzale del Convento, nella Villa Acerbo di Caprara e nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Per info e costi non dovrete far altro che rivolgervi all’ufficio matrimoni e unioni civili di Spoltore.