Kebab a Pescara: i kebbari migliori

Il kebab è un piatto tipico turco, sempre più amato e desiderato per uno spuntino veloce ed economico. Dove mangiare kebab a Pescara? Dopo la crescente richiesta da parte di una clientela variegata, nazionale e straniera, giovane e adulta, in città sono aumentati i kebbabari, ovvero coloro che hanno negozi che vendono kebab in panino o in piadina

Noto anche come kebap, versione turca di kebab, si tratta di un piatto di carne arrostita mediorientale, che può essere caratterizzata da diversi altri ingredienti e variazioni. La carne può provenire da diversi tipi di animali (agnello, montone, manzo, tacchino, pollo e vitello), ma non maiale, bandito secondo i dettami della religione islamica.

La carne viene tagliata a striscioline e aromatizzata con erbe e spezie, come coriandolo, aneto, peperoncino e origano, oppure marinata con salsa di yogurt e olio.

Con pochi euro potrete, dunque, gustare un piatto esotico mediorientale. Ma dove a Pescara? Ecco alcuni indirizzi da segnare in agenda.

Kapitol Kebab

Punto di ritrovo della “movida” è Kapitol Kebab, in piazza Unione 1, nel cuore di Pescara vecchia.

Mian Donner Kebab

In zona centrale, in via Regina Elena 25, c’è Mian Donner Kebab, proprio alle spalle di piazza Salotto.

Mahek Donner Kebab e pizzeria

In piazza dei Martiri Pennesi, 20/22 c’è Mahek Donner Kebab e pizzeria, dove potrete gustare specialità mediorientali e italiane.

Simbad

Un locale birreria ben recensito dagli utenti di Google per via dell’ottimo kebab e della bella accoglienza del titolare e del suo staff. Si trova in via Italica 50.

Farook

A Città Sant’Angelo, invece, Farooq è diventato il re del kebab, oltre che un punto di riferimento per gli affamati di tutte le ore: il suo locale si trova in via XXII Maggio 1944, al civico 36.