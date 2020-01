Gli italiani preferiscono lo shopping online: le ultime abitudini

Cresce il numero di italiani che effettua i propri acquisti in rete: lo shopping online ha registrato nell’ultimo anno un forte incremento. Il valore degli acquisti ha sfiorato 31,6 miliardi di euro, per un +15% rispetto al 2018.

Si tratta dell’incremento più alto di sempre in valori assoluti (4,1 miliardi di euro), come indicato dall’Osservatorio eCommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm.

Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha analizzato le ricerche e gli acquisti nel 2019, monitorando le abitudini dei cittadini del nostro Paese.

Dall’analisi risulta che la maggior parte delle ricerche provengono da mobile (68% del totale), da utenti uomini (59% del totale), da utenti tra i 35 e i 44 anni (26% del totale), dal Nord Italia (46% del totale).

Le regioni settentrionali hanno contribuito quasi alla metà delle ricerche totalizzando complessivamente circa il 46% delle ricerche, con Milano in testa su Roma (8 visite vs 5,6 per abitante, nonostante una crescita di quest’ultima del 33% rispetto al 2018).

La regione in cui si è registrato il maggior incremento di ricerche nel 2019 rispetto all’anno precedente è stata però l’Umbria (+42%) seguita dal Trentino-Alto Adige (+37%), Puglia (+34%) e Marche, Basilicata e Liguria (+28%).

Le città con un incremento di ricerche degno di nota si trovano invece al sud: su tutte spicca Pescara (+52%), Andria (+51%), Caserta (+47%) e Palermo (+30%).

Cosa comprano gli italiani?

Sempre secondo i dati raccolti da Trovaprezzi.it, le top 10 categorie raggiungono il 34% delle ricerche totali con oltre 78,5 milioni di ricerche. I prodotti più cercati sono: