Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2020: un gesto importante, gratuito e salvavita

Si celebra domenica 14 giugno la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e l’Avis ha organizzato una serie di eventi e iniziative a distanza, causa Coronavirus, per celebrare onorare l’evento.

Nonostante il rinvio al 2021 degli eventi previsti, deciso dall’Oms a seguito degli effetti del Covid-19, fino a domenica sono diversi gli appuntamenti organizzati e che puntano a coinvolgere quante più persone possibili.

Da mercoledì 10 a domenica 14 giugno sui profili social dell’Avis nazionale sarà possibile prendere parte alle iniziative proposte. In particolar modo, per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, alle ore 10 sul sito ufficiale dell’Avis sarà pubblicato un video con che i donatori di ogni Paese del mondo hanno voluto inviare per spiegare cosa significhi per loro questa data e quanto importante sia stata la scelta di donare il sangue. Voci e volti che si alterneranno in un continuo “Fil Rouge”.

Donare il sangue è un gesto generoso, volontario e gratuito che può anche salvare vite. Per donare bisogna essere in possesso di determinati requisiti:

peso non inferiore a 50kg;

18 – 65 anni per la donazione di sangue intero, (in caso di prima donazione non si devono superare i 60 anni; a giudizio discrezionale del medico, il donatore abituale può continuare a donare anche dopo i 65 anni);

18 – 60 anni per la donazione in aferesi.

Non possono donare, invece, le persone che presentano malattie autoimmuni (celiachia esclusa), cardiovascolari, organiche del sistema nervoso centrale, neoplasie e malattie maligne, tendenza anomala all’emorragia, chi soffre di crisi di svenimenti e convulsioni, chi presenta gravi affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologie, renali, metaboliche e respiratorie, e i diabetici.

Per tutte le altre categorie escluse, anche in via temporanea, è possibile visitare il portale Avis Provinciale di Pescara.

Dove donare il sangue, con le dovute precauzioni, è possibile farlo a Pescara, Penne e Popoli:

Avis Comunale Pescara, Piazza S. D’Acquisto, 19/21, Pescara, tel. 0852934219

Uos Medicina trasfusionale ed ambulatorio di ematologia, PO Penne, Via Battaglione Alpini 1, tel. 085 8276293

Uos Medicina trasfusionale ed ambulatorio di ematologia, PO Popoli, Via Saffi 118, tel. 085 9898414

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede Avis più vicina e tramite e-mail all’indirizzo: pescara.provinciale@avis.it