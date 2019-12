E tu di cosa hai paura? Le fobie più frequenti degli italiani

Pare che tutti abbiano paura di qualcosa, anche i più impavidi. E in effetti le fobie degli italiani sono tante e anche piuttosto comuni, nonostante ce ne siano alcune a dir poco insolite. Quello che spesso si sottovaluta è che le persone, in genere, hanno timore di ciò che la società ci descrive – a ragione - con terrore.

Dopo l’attentato alle Torri Gemelle e gli altri attacchi successivi, tra le più grandi fobie degli italiani compariva la voce: terrorismo. Per il 2019 è sparita, o meglio, non occupa un posto rilevante in classifica, perché al momento non ci sono stati ulteriori attacchi eclatanti. O almeno non se ne parla abbastanza.

E allora quali sono le nuove paure degli italiani? A svelarlo è la ricerca condotta da italiani.coop, centro studi di Coop Italia, per Google Trend.

La paura del buio vince su tutti. Questa è la fobia che attanaglia il popolo italiano, da sempre, anche se non sempre si collocala primo posto. Lo scorso anno, tanto per intenderci, stava al secondo, che ora invece è occupato dalla paura di volare. A seguire c’è la fobia dei cani.

Giù dal podio ci sono altre fobie più o meno discutibili, da quella delle malattie seguita da quella di guidare. Tornando a parlare di salute, più o meno, in tanti hanno rivelato di avere paura del sangue ma anche dei buchi. E, perché no, anche la solitudine a molti fa venire gli incubi.

Di sicuro gli animali sono tra gli esseri che destano maggiori preoccupazioni nelle persone. Oltre ai cani, troviamo farfalle, api, serpenti, ragni e topi.

Si ha paura anche di altri esseri umani, quindi delle persone e delle donne. C’è chi ha la fobia dei piedi, di partorire e della folla ma anche di perdere il lavoro, considerato lo stato occupazionale attuale.

Rispetto agli anni passati non spiccano più la paura del terrorismo e degli attentati.

Vanno invece sottolineate delle fobie atipiche, come quella dei bottoni. Invece è piuttosto comprensibile, considerando alcuni film horror, perché delle persone abbiano dichiarato di avere paura di clown e bambole.