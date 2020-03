Festa del papà: perché si festeggia proprio il 19 marzo?

In Italia la festa del papà ha una cadenza fissa: la data è il 19 marzo e, se non cade nei giorni festivi, è un comune giorno lavorativo come gli altri.

La scelta della data è di origine strettamente religiosa. Nella tradizione cristiana, infatti, il 19 marzo coincide con la celebrazione di San Giuseppe, padre di Gesù e per questo considerato papà per eccellenza.

In effetti, non tutti sanno che la festa del papà nel mondo segue regole ben diverse. Se la religione cattolica indica il 19 marzo come data ufficiale per festeggiare la figura paterna, ed è valida anche in Spagna e Portogallo, altri Paesi rispettano regole diverse.

Nei Paesi anglosassoni e orientali si festeggia la terza domenica di giugno, mentre in Russia la data riconosciuta per la festa del papà è il 23 febbraio; il legame in quest’ultimo caso è politico e sociale, perché coincide con la “Festa dei difensori della patria”. Il 5 giugno è la data scelta dalla Danimarca e coincide con il “Giorno della Costituzione”.

In Thailandia si festeggia il 5 dicembre, ovvero quando cade anche il compleanno del Re Rama IX. In Australia invece si celebra durante la prima domenica di primavera, che coincide con la prima domenica di settembre.

Origini della festa del papà in Italia

La ricorrenza della festa del papà, in Italia, è legata a San Giuseppe, celebrato già nell’Alto Medioevo prima in Oriente e poi in Occidente. Papa Sisto IV nel 1479 inserì la ricorrenza nel calendario romano. Si tratta di una figura importante, in quanto San Giuseppe è considerato l’ultimo patriarca della Bibbia ed è conosciuto solo attraverso quei pochi racconti riportati nei Vangeli.

Father’s Day: le origini in America

Il Father’s Day è la versione americana della festa del papà e ricorre la terza domenica di giugno. Si tratta di una ricorrenza nazionale – proclamata ufficialmente nel 1966 – e la si deve a una donna: Sonora Smart Dodd. Dopo la morte della mamma, il padre di Sonora ha cresciuto ed educato da solo sei figli, quindi anche lui era meritevole di una celebrazione, al pari della festa della mamma.