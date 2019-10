Perché la festa dei nonni si festeggia il 2 ottobre?

Il 2 ottobre si celebra in tutta Italia la festa dei nonni. Perché è stata scelta proprio questa data? In questa giornata la Chiesa Cattolica festeggia gli angeli custodi, ma procediamo con ordine.

La ricorrenza dedicata ai nonni è stata introdotta non dalla Chiesa, bensì dallo Stato. È difatti entrata in vigore a luglio 2005 in Italia grazie a una legge, secondo cui in questa data si celebra “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

Si tratta comunque di un giorno lavorativo come un altro, come la festa del papà. Per questa ricorrenza regioni e comuni devono promuovere il ruolo dei nonni con iniziative e manifestazioni, dedicate ai nonni materni e paterni.

2 ottobre: perché questa data?

Nel 1411 a Valencia è stata istituita la festa degli angeli custodi il 2 ottobre per celebrare l’angelo protettore della città. Anche altre città di altri Paesi europei hanno seguito l’esempio valenziano e introdotto questa festività. Nel 1570 Papa Pio V ha consacrato questa giornata come ufficiale, identificando ben 4 figure da celebrare: gli arcangeli Gabriele, Michele, Raffaele e degli Angeli Custodi tutti.

Tirando le somme, i nonni sono visti come angeli custodi dei bambini, quindi quale data migliore del 2 ottobre?

La festa dei nonni nel resto del mondo

La festa dei nonni si celebra quasi in tutto il mondo ma in date diverse. Negli Stati Uniti si festeggia il giorno dopo il Labor Day, la giornata che segna la fine dell’estate e il ritorno al lavoro e a scuola, che cade il primo lunedì di settembre.

In Francia si celebra a marzo, in Messico ad agosto e in Polonia a gennaio.

Per quanto riguarda l’introduzione di questa festività, in America è stata introdotta nel 1978, nel 1990 nel Regno Unito, nel 2010 in Australia e Germania, nel 2014 in Estonia e in questo stesso anno è stata interrotta in Canada.

Curiosità sulla festa dei nonni

Il fiore per la festa dei nonni è il non ti scordar di me.