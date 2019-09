Montesilvano e Pescara: boom di richieste delle escort

Non è l’Abruzzo la regione in cui si richiedono maggiormente i servizi delle escort. Tuttavia, anche se risulta essere una delle regioni più caste d’Italia, i cittadini di Montesilvano e Pescara alzano l’asticella. I dati raccolti da Escort Advisor, uno tra i siti più visitati e recensiti in Italia e in Europa, svelano quante persone si rivolgono al sito web per usufruire del servizio proposto, ovvero ricercare una escort, classificandola per zona e servizi offerti.

La ricerca condotta a luglio 2019, che evidenzia le richieste di escort per abitante, mostrano che Montesilvano e Pescara sono piuttosto viziose. Se Pescara si colloca “solamente” al 148esimo posto, la vicina Montesilvano mostra di apprezzare maggiormente i servizi offerti dalle sex workers, visto che si colloca nella top 100, ossia in 68esima posizione.

Per quanto riguarda il resto della regione, i dati indicano certamente che l’Abruzzo è casto, considerato che nella classifica nazionale si colloca al 17esimo posto, ma c’è una cittadina che occupa una posizione nella top 20. Infatti al 19esimo posto di Comuni che richiedono maggiormente il servizio escort troviamo Ancarano, in provincia di Teramo, dove peraltro è registrata anche la città più puritana e casta, ovvero Martinsicuro, che occupa la posizione numero 587.

In termini nazionali, invece, il primo posto va a Oltrona di San Mamette (Como), mentre l’ultima classificata si trova in Versilia, ovvero Querceta.