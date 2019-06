I centri estetici dove eliminare i peli per sempre con il laser

Chi ha tanti peli, chi li ha scuri e ha la pelle che si irrita facilmente sa bene che trovare una soluzione definitiva e indolore è fondamentale: il laser è un metodo nuovo (ma non nuovissimo) ormai alla portata di tutti, che vi permetterà già dopo qualche seduta di ottenere un risultato sorprendente. Grazie a questa tecnologia non dovrete più sottoporvi a estenuanti sedute di ceretta, tra strappi e cera a caldo, e soprattutto avrete gambe – e non solo! – sempre pronte a essere scoperte.

Vediamo come funziona il laser diodo, perché è il metodo più amato del momento, a chi è rivolto, i prezzi per seduta e dove farlo a Pescara.

Cos’è e come funziona il laser al diodo?

Il laser diodo è una tecnologia di ultimissima generazione in fatto di epilazione e permette di ottenere, all’incirca dopo 8-10 sedute – il numero è variabile - un risultato definitivo e permanente. In pratica va ad abbattere circa l’80% dei peli, lasciando solo una leggera peluria praticamente invisibile. In pratica addio peli!

Il laser diodo si basa sul principio della fototermolisi selettiva: una forza luminosa emessa dalla “pistola” cattura la melanina e col calore agisce in maniera sul bulbo pilifero.

L’epilazione laser è adatta a donne e uomini. Il laser è consigliato a chi ha il pelo scuro ma non solo, ma non a chi ha la pelle di colore. Ognuno può sottoporsi alla seduta, purché segua le linee guida espresse dal centro estetico, per garantire una buona riuscita del trattamento.

Quanto costa?

Negli ultimi anni, soprattutto per la rapida diffusione della tecnologia e del grande successo che ha permesso un incontro tra domanda e offerta, i prezzi del laser al diodo sono notevolmente scesi, tanto da essere davvero alla portata di tutti.

Si corrisponde, di solito, una quota a zona, che di solito oscilla tra i 25 e i 60 euro. Le zone non sono tutte uguali, alcune sono più estese, altre meno. Ad esempio, sempre in base a quanto decretato dal centro estetico, di solito per fare il laser alle gambe, bisogna considerare il prezzo per due, mentre se lo farete alle ascelle, il prezzo si paga solamente una volta. Ad ogni modo, è sempre bene chiedere tutto e consultare il tariffario per evitare brutte sorprese.

Dove fare il laser al diodo a Pescara?

Se volete una pelle liscia e senza peli, per essere sempre pronte per scoprire le gambe e non sentirvi a disagio, possono tornarvi utili questi contatti in città:

Metodos, Via C. Battisti 201 tel. 085 380102

Beauty D, viale Primo Vere 144/2 tel. 085 2120078

Studio Medico Associato - Skin Laser Clinic, piazza Ettore Troilo 23‎ tel. 085 4531036

Bye Bye Pelos, via Firenze 10 tel. 085 2121152

Spazio Estetica, piazza Duca Degli Abruzzi 34 tel. 085 8620310

Natur Belle, via Bardet 72 tel. 085 6921637