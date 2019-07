Cornetterie notturne: dove gustare un cornetto di notte a Pescara

Soprattutto in estate, dopo essere andati a ballare, si ha voglia di qualcosa di dolce e non è un caso se in molti anticipano la colazione scegliendo un buon cornetto. A Pescara ci sono diverse cornetterie notturne, che soddisfano i più golosi amanti della movida. Vediamo quali sono i locali dove mangiare un cornetto di notte in città!

Un vero e proprio punto di riferimento per i pescaresi e non solo: Homer, la cornetteria dedicata al capofamiglia Simpson. Cornetti di ogni genere, farciture abbondanti per golosoni e un cornetto sempre fragrante, hanno reso la cornetteria Homer una delle più amate in città. Ottima anche la posizione.

Lungomare G. Matteotti 25.

Una cornetteria artigianale che apre il pomeriggio e resta aperta fino a tarda notte. Non solo cornetti, ciambelle e molto altro, ma anche la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con un cornetto oversize!

In via Marconi 166

In fondo, trovare un buon cornetto non è troppo complicato, ma chi ha voglia di soddisfare voglie più particolari con gusti non classici, potrà trovare pane, anzi cornetto per i propri denti da Number One. E, come se non bastasse, offre anche il servizio di consegna a domicilio.

Via Tiburtina Valeria 279.

Con un nome così, non si può sbagliare! Uno dei posti dove mangiare un cornetto di notte a Pescara tra i più amati per via dell’ampia scelta di dolci e soprattutto per i vari impasti con cui sono realizzati i cornetti.

Piazza Garibaldi 14.

Una pasticceria artigianale dove conviene fare un salto dopo essere andati a ballare, e non solo.

Viale Marconi 144.

A volte spostarsi un po’ dal centro della città paga, soprattutto in termini di gusto. A Città Sant’Angelo c’è Loco Loco, una pizzeria cornetteria che vi farà girare la testa e che vi offrirà una vasta scelta di leccornie tra cui il cornetto gigante, per chi ha molto più di un attacco di fame!

Via XXII Maggio 1944.