Come eliminare la plastica una volta per tutte

Come eliminare la plastica dalla nostra vita è uno dei quesiti più importanti di questi ultimi anni. Tante le campagne di sensibilizzazione in merito, di manifestazione e persino di leggi, che hanno proibito l’uso di questo materiale per diventare, una volta per tutte, plastic free.

In città notiamo piccole discariche di rifiuti, maggiormente di plastica, e in mare ce n’è fin troppa. Pensate di utilizzarne poca? Guardate i bidoni della raccolta differenziata: se non l’avete appena svuotato, molto probabilmente quello colmo oltremisura è per dedicato alla plastica.

Della plastica, fino ad oggi, abbiamo fatto un uso smodato. Questo perché la società ha sempre avuto un approccio uso e getta, piuttosto che usa e riusa, che è decisamente più sensato e consapevole, anche per il portafogli.

Per questi motivi l’Unione Europea ha lanciato un programma ambizioso: entro il 2030 in Europa sarà messa al bando la plastica monouso, tutta gli imballaggi dovranno essere riciclabili e l’uso di microplastiche dovrà essere ridotto al minimo.

Per produrre un sacchetto di plastica serve un grande dispendio idrico, energetico e di altre risorse. Insomma, è un vero e proprio spreco sotto ogni punto di vita. Senza dimenticare che molti che usano in maniera spropositata la plastica, la “scaricano” male, gettandola in luoghi pubblici, come parchi e giardini, in spiaggia e al mare.

7 consigli da mettere in pratica subito

Eliminare le cannucce. Bere dal bicchiere è anche più soddisfacente.

Eliminare i sacchetti della spesa. Ormai tutti i negozi, anche gli ambulanti del mercato di Pescara, si sono muniti di buste biodegradabili, ma molti le fanno pagare. Ecco perché è utile acquistare o realizzare a mano delle buste resistenti per fare la spesa.

Acquistare detersivi alla spina. Ne avete mai sentito parlare? Nella nostra città ci sono diversi punti vendita dove potersi rifornire. In questo modo è possibile ricaricare un vecchio flacone con un nuovo prodotto, per di più risparmiando.

Acquistare cibo sfuso. In genere il cibo nei supermercati è contenuto all’interno dei pacchetti preconfezionati. Evitate il pacchetto, così da risparmiare anche sul costo del contenitore, che non è gratis: l’azienda mette a carico dell’acquirente.

Riutilizzare i contenitori di vetro. Lo facevano le nonne, lo fanno le mamme e ora fatelo anche voi in modo consapevole. Non gettate i contenitori di vetro usati, piuttosto puliteli e usateli per contenere altri alimenti o ciò che volete.