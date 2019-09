Basilico: come conservare le foglie e usarle in inverno

Dona un gusto ai piedi assolutamente inimitabile, ma come conservare il basilico in inverno e poterlo utilizzare l’occorrenza? Le sue foglioline verdi decorano i balconi di molti italiani, ma quando le temperature si abbassano e il sole non risplende per l’intera giornata, come in estate, iniziano a perdere consistenza e aroma, fino a deperire completamente. Tra settembre e ottobre conviene prelevarle dalla pianta e conservarle, per poterle usare anche “fuori stagione”.

Vediamo come conservare il basilico in inverno, ovvero tutti i metodi per preservarne consistenza e aroma quando non è disponibile.

Congelare il basilico

Congelare il basilico è quanto di più semplice e anche più efficace da fare. Basta prelevare tutte le foglie, lavarle e farle asciugare naturalmente, cercando quindi di non strizzarle o romperle. Metterle su un vassoio da riporre in frezeer per un paio di ore. Riprendere il vassoio, prelevare la quantità desiderata e riporla in bustine per surgelati. Quando vi serve un po’ di basilico, basta aprire il freezer e il gioco è fatto!

Basilico sotto sale

Si può conservare il basilico sotto sale, mettendo le foglie opportunamente adagiate all’interno di un vasetto. In pratica bisogna disporre prima uno strato di foglie e poi di sale e si continua così fino alla fine. Al termine, basta mettere un filo d’olio, chiudere ermeticamente e usare l’occorrenza.

Basilico sott’olio

Mettere le foglie lavate e asciugate in un vasetto fino all’orlo e riempirlo d’olio. Ogni qual volta prelevate una quantità di basilico, ricordate di mettere sempre un altro po’ di olio per ricoprire la superficie.

Come conservare le foglie fresche di basilico

Esattamente come per i fiori recisi, anche i mazzetti di basilico possono essere conservati per qualche giorno in acqua.

Gli errori da non fare: l’essiccazione

L’essiccazione non è un buon metodo per conservare il basilico a lungo. Le foglie, tagliate e tritate, diventeranno scure e perderanno il loro aroma.

Dove acquistare il basilico a Pescara

Nella nostra città è molto semplice trovare qualcuno che venda il basilico fresco in vasetto. Durante la sua stagione, che inizia già verso la fine della primavera, è possibile acquistarlo nella maggior parte dei supermercati e al mercato settimanale. Ovviamente le piantine sono disponibile anche da fiorai e vivai.