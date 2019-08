I cocktail dell’estate 2019: sai qual è il più famoso?

Tempo d’estate, tempo di cocktail! Impossibile non chiedere al barman la bevanda del momento ma, attenzione, non è più il Mojito, lo Spritz o il più “giovane” Moscow Mule. Quest’anno si punta tutto sulla semplicità e sulla freschezza ma anche sull’instagrammabilità. Sì, hai letto bene, un cocktail per Instagram, per fotografarlo e condividerlo sul noto social d’immagini.

Vuoi sapere qual è il cocktail dell’estate 2019? Si chiama Thunder Tonic, una bevanda fresca dal colore magnetico: viola. Al suo interno, zenzero, limone, acqua tonica e soprattutto di Iovem, miele e mosto d’uva. A firmare il Thunder Tonic è Bruno Vanzan, flair bartender molto famoso in Italia e all’estero.

Ma il Thunder Tonic è solo uno dei più buoni e richiesti cocktail dell’estate 2019. Accanto a questo troviamo il Mai Tai Fabergé, una rivisitazione più golosa del classico Mai Tai, servito all’interno di una sfera di cioccolato extrafondente all’ 82% del Venezuela.

E per le ragazze c’è il Pink Gin, altro cocktail perfetto per Instagram grazie al suo delicato colore rosa chiaro. Come prepararlo? È semplicissimo: un bicchiere di gin, qualche goccia di Angostura per dare colore e del ghiaccio.