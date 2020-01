Sanremo è alle porte: Soldi di Mahmood tra le canzoni in trend del 2019

Il 4 febbraio inizierà ufficialmente la gara canora e il pubblico potrà ascoltare gli inediti dei cantanti di Sanremo 2020. Lo scorso anno ha vinto Soldi di Mahmood che è anche stato il brano più amato, ascoltato e cantato in Italia.

Il music trend delineato da Babbel, la app per imparare le lingue, non mostra solamente come Soldi sia diventata una hit nel nostro Paese, ma anche quali sono stati gli altri brani che hanno spopolato nelle loro Nazioni di origine. A tal proposito, Gianluca Pedrotti, editor per la didattica di Babbel, commenta:

Utilizzare le canzoni per imparare una lingua è un modo semplice ed efficace per esercitare l’ascolto, avendo così la possibilità di sentire la lingua nella sua autenticità, poiché presenta registri e varietà linguistiche diversi. Ma non solo: le canzoni in lingua straniera possono aiutare anche a riflettere sulla pronuncia, ad abituare l’orecchio ai suoni e alla melodia di una lingua, ad ampliare il proprio vocabolario e, perché no, anche a riflettere su alcuni fenomeni grammaticali. E sicuramente è anche un ottimo modo per capire i fenomeni culturali che caratterizzano un Paese in un determinato momento.

Non ci resta ora che scoprire quali sono state le canzoni più ascoltate del 2019 e scoprire se, anche quest’anno il festival di Sanremo 2020 ci regalerà almeno una hit che piaccia - più o meno – a tutti.

Italia

Sebbene in Italia sia praticamente impossibile nominare una sola canzone che racchiuda i trend dell’anno, Soldi, di Mahmood, la canzone vincitrice dell’edizione dello scorso anno, ha sicuramente catalizzato l’attenzione sul tema cruciale dell’immigrazione e dei problemi della società e ha fatto parlare di sé ben fuori confine (oltre 140 milioni di visite su Youtube).

Spagna

L’artista spagnola che ha più fatto parlare di sé nel 2019 è stata Rosalía, con la canzone Malamente, con ritmi che provengono dalla tradizione del flamenco, ma che la accendono di accenti nuovi, contemporanei. Il testo si pone nella narrativa del movimento contro la violenza sulle donne, un argomento che è stato molto sentito dappertutto, ma soprattutto in Spagna e nei Paesi latini.

Francia

La proposta francese è una canzone rivendicativa che viene dalla “penna” di Les Wriggles, un gruppo rock noto per i suoi spettacolari show e l’innovazione sempre presente dal punto di vista strumentale. Con la canzone Bye Bye criticano apertamente la riforma delle pensioni del Presidente Emmanuel Macron. Con questa canzone si può ripassare il vocabolario ed anche essere informati sulla politica recente francese.

Germania

Sarah Connor è una famosa artista tedesca, cantante, autrice e ballerina. Le sue canzoni sono sempre tra quelle più presenti nelle chart tedesche e quest’anno ha scalato le classifiche con Vincent, una canzone che parla di diversity e di libertà sessuale ed è diventata il sound track dell’anno.

Regno Unito

È normale che i successi provenienti dal Regno Unito si trasformino in successi internazionali. È il caso di Someone You Loved, di Lewis Capaldi, una proposta indie che parla di uno dei temi universali: la solitudine. Ha ottenuto un Grammy nella categoria della Canzone dell'anno. Con Capaldi si può scoprire uno dei cantanti dell’anno e allo stesso tempo esercitare il proprio inglese.

Brasile

La proposta brasiliana nasce dalle proteste contro la repressione sociale di Jair Bolsonaro. Linn Quebrada, l’artista che ha guidato la resistenza trans di colore, e stata la protagonista di un film biografico che ha riscosso molti successi a livello internazionale, incluso il premio Teddy per il miglior documentario all’edizione del 2018 della Berlinale, il festival del Cinema di Berlino. Oração (Preghiera) fa parte della colonna sonora.