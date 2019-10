Torna l’ora solare a fine ottobre: “ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”

Sta per tornare l’ora solare 2019 a fine ottobre, ma, per citare un famoso verso di Battisti, “ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”.

A quanto pare non sarà l’ultima volta che porteremo indietro le lancette di un’ora, anche se si discute da tempo dell’abolizione del cambio ora. Ma procediamo con ordine e vediamo quando avverrà la modifica e cosa fare.

Quando cambia l’ora?

L’ora solare 2019 entrerà in vigore nella notte tra abato 26 e domenica 27 ottobre alle 3. Si porteranno indietro le lancette dell’orologio di un’ora, che segneranno le 2 di notte.

Il beneficio è che si potrà dormire un’ora in più, ma di contro avremo un’ora di meno di luce pomeridiana.

L’ora solare sarà attiva fino al 28 marzo quando, nella notte a cavallo con domenica 29, si attiverà l’ora legale 2020, sempre alla stessa ora.

Da ricordare: i dispositivi elettronici-informatici (smartphone, pc, tablet) si sincronizzeranno automaticamente, quindi non c’è bisogno di cambiare l’ora.

E l’abolizione del cambio dell’ora ora che fine ha fatto?

Da tempo si discute di una possibilissima abolizione dell’ora legale (quella di marzo), ma al momento è ancora un’utopia, soprattutto per l’Italia. Nonostante la proposta abbia riscontrato molti consensi nell’Unione Europea, con una percentuale del 76% di favorevoli nell’estate 2018, non è stata ancora presa una decisione definitiva.

È probabile che verrà effettuata un’abolizione a blocchi, che al momento non include l’Italia ma solamente gli Stati del Nord Europa.

L’Italia, è importante sapere, non si è ancora detta favorevole o contraria al cambio dell’ora.