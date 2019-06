Barberie a Pescara: dove farsi barba e capelli con stile

Barbe lunghe ma curate e tagli di capelli sempre perfetti per uno stile praticamente impeccabile: nelle barberie di Pescara potrete ricevere una consulenza di bellezza su misura e una seduta estetica in piena regola. Qui troverete abili barbieri – come quelli di una volta – e parrucchieri che sanno realizzare hair look di tendenza.

GiDiGi Barberia

Tra le più recenti barberie a Pescara realizzata da uno dei più noti hair stylist in città. Il barber shop di GiDiGi offre un ambiente ricercato per chi desidera un look all’ultima moda.

Indirizzo: via Nicola Fabrizi, 69

Per veri gentiluomini. Un locale ricercato in pieno stile retrò vi accoglierà per un taglio di capelli fatto ad arte e rasatura con panno caldo, come tradizione vuole.

Indirizzo: via del Circuito, 86

Professionalità, passione e savoir faire contraddistingue lo staff, sempre accogliente e pronto a offrire la giusta soluzione alle esigenze maschili.

Indirizzo: via Nicola Fabrizi, 59/8

Un locale elegante e raccolto dove non si eseguono solo tagli di capelli e regolazione della barba, ma anche un posto per dj set e trascorrere il tempo in ottima compagnia. Da non perdere le giornate itineranti!

Indirizzo: via Giovanni Chiarini, 235

Un ambiente in vecchio stile capace di coniugare old style e tendenze del momento. Gli ottimi prodotti che utilizzano gli abili professionisti, potrete anche acquistarli per un rituale di bellezza da fare direttamente a casa.Indirizzo: viale Amerigo Vespucci, 100

Antica Barberia Tonino Brocchi

Punto di riferimento dei pescaresi, la barberia di Tonino è il locale che devi assolutamente (ri)scoprire. Oltre ad affidarvi a mani esperte, potrete ascoltare interessanti e divertenti aneddoti.

Indirizzo: Via Ravenna 86