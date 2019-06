Aperitivi a Pescara: 7 locali da provare in città

Localini di ogni genere per accontentare i gusti di tutti: di posti dove fare l’aperitivo a Pescara ce ne sono davvero tantissimi. Abbiamo selezionato alcune delle location più interessanti dove fermarsi qualche istante (o più a lungo) nella nostra bella città e ordinare un ottimo cocktail accompagnato da qualche leccornia made in Abruzzo di carne e di pesce.

Ecco i 7 locali per l’aperitivo a Pescara che vi consigliamo di provare!

Posticino in stile industriale che offre una buona selezione di beverage e food. È uno dei punti di riferimento della città, dove presto o tardi tutti si fermano per ordinare qualcosa. Non taglieri ma assaggini, per sentirsi meno in colpa ma anche per degustare tutto ciò che si desidera, senza sentirsi in colpa.

Si trova in via Cesare Battisti 146.

Desiderate assaporare accanto un buon bicchiere di vino qualche eccellenza abruzzese a km 0? Allora dovete andare nella Cantina di Lara, dove troverete prodotti freschi e disponibili in base alla stagionalità, vini di zona e una buona selezione di birre agricole. Siete ancora lì?

Si trova in via Firenze 47.

Se siete appassionati di sushi e sashimi, allora dovreste andare da Giappo, nel cuore della città vecchia. Dalle 18.30 offre una selezione di prelibatezze dal gusto orientale da accompagnare a un buon vino.

Si trova in corso Manthoné 27.

Seafood

A pochi passi dal mare sorge Seafood (ai tempi Aperifish), un posto che vi conquisterà. Si trova non troppo distante dall’iconica Nave di Cascella e offre una buona selezione di pietanze a base di pesce, vino, prosecco e, ovviamente, tanti cocktail.

Si trova in piazza I Maggio 8.

Non solo specialità di mare, ma tantissimo altro ancora, come le pietanze del contadino. Da Ittico potrete ordinare ciò che desiderate e soprattutto fermarvi per un aperitivo cenato nel cuore della movida pescarese, zona mercato delle merci.

Si trova in via Clemente de Cesaris 8.

Nel centro di Pescara c’è un piccolo bistrot che vi conquisterà. Si chiama Brancaleò e il locale sfoggia un perfetto stile liberty. Una proposta culinaria d’eccellenza affiancata da una carta vini tutta abruzzese.

Si trova in via Piave 53.

È una piccola salumeria con servizio ai tavoli che vi sorprenderà. I proprietari selezionano con attenzione e professionalità i prodotti e li accompagnano a bevande bio, vino locale e birra artigianale.

Si trova in via Roma 71.