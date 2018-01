Le selezioni del 31° Sanremo Rock arrivano in Abruzzo: Pescara tifa per Vanesia e Crabby’s

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Sabato 6 gennaio le selezioni live del 31° Sanremo Rock & Trend Festival arrivano in Abruzzo. La più famosa e longeva rassegna dedicata ai gruppi emergenti della scena rock a 360 gradi, da cui sono passati negli anni artisti del calibro di Ligabue, Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Tazenda, Bluvertigo, Avion Travel, solo per citarne alcuni, fa tappa al Rostorante Braceria “La Fenice” di Tortoreto, in provincia di Teramo. 8 gli artisti locali pronti a sfidarsi per conquistare i tre posti disponibili alle fasi finali del Festival, che si terranno a maggio nella Città dei Fiori.

Per la sezione Trend si “scontreranno” Claudia Muffi, giovane cantautrice della provincia di Chieti, gli Strada 38 da Avezzano, i pescaresi Vanesia e Kate Wysocka, teramana di adozione, mentre per la sezione Rock “incroceranno le chitarre” Crabby’s, anche loro di Pescara, i M4U di Avezzano, gli aquilani Gradisca e gli Organico Ridotto, band di Francavilla al Mare. A presiedere la giuria, di cui faranno parte esperti e addetti ai lavori, sarà il regista, produttore e video maker musicale Oscar Serio. Tutte le esibizioni saranno riprese e trasmesse su On Music - Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e su Sanremo Rock TV.

Appuntamento dunque al Ristorante Braceria “La Fenice”, in via Enzo Ferrari a Tortoreto (Teramo), a partire dalle ore 20. L’ingresso è gratuito. Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), AFI (Associazione Fonografici Italiani) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori). È ancora possibile iscriversi alle verifiche di idoneità gratuite. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono sul sito www.sanremorock.it e sulla pagina Facebook ufficiale “Sanremorock”. Contatti: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , 327 423 7725.

LE BAND IN GARA SABATO 6 GENNAIO

CLAUDIA MUFFI – Claudia Muffi, in arte Chicca, è una ragazza di 19 anni che vive in un piccolo paesino della provincia di Chieti: Giuliano Teatino. Inizia a studiare canto all’età di 14 anni. A 17 comincia a scrivere canzoni e dà avvio alla sua carriera da cantautrice. Ha pubblicato, ad oggi, un singolo: “Il bisogno principale”. Con ”E continuo a camminare”, brano autobiografico sulla disabilità presentato alla commissione artistica, è passata alle selezioni/casting del Live Tour di Sanremo Rock nella sezione Trend del Festival.

STRADA 38 – Sono una band di Avezzano. Il gruppo si forma a ottobre 2017 da un’idea di Giuseppe Ippoliti e suo fratello Carlo Alberto. Dopo lunghe esperienze musicali parallele decidono infatti di incontrarsi per suonare insieme ed esprimere le loro emozioni. Lo stile degli Strada 38 è da subito Cantautoriale/Rock, con testi in italiano. Sono parte della band anche Danilo Tiburzi, Davide Pisegna e Davide D’Amico.

VANESIA – La band di Pescara nasce nel 2015. Esordisce vincendo il Contest “Ortona –Premio Primo Maggio” 2015, da cui l’apertura al concerto del rapper Moreno. Il primo Ep “Un’anima in più” esce a settembre 2015 e nel novembre 2016 è fuori il primo singolo/videoclip “Immobile”, classificato 11/275 nel concorso “Musica contro le mafie”. Nel marzo 2017 dividono il palco con Umberto Maria Giardini e partecipano alle finali regionali di Arezzo Wave Love Festival. Nell’estate 2017 al “Nerano Music Festival” (NA) vincono il “Premio Heket” per il miglior testo e una consulenza con lo scrittore Valerio Grutt.

KATE WYSOCKA – Cantante, cantautrice di origine polacca, Kate Wysocka già a 6 anni partecipa (e vince) a importanti concorsi nazionali ed internazionali. A 14 anni inizia a scrivere testi e musica per se stessa e per altri artisti. A 19 anni vince un concorso per giovani talenti ed è ospite di programmi televisivi e radiofonici. A distanza di un anno crea uno spettacolo originale che debutta in un locale Jazz Club di Zamosc e vi resta per ben 3 anni. La sua arte la porta a cantare in Francia, Inghilterra e per tanti anni su navi da crociera. Per riprendere la carriera di cantautrice si trasferisce in Italia (vive a Teramo), dove scrive brani inediti ed accattivanti sia in lingua italiana che inglese.

CRABBY’S – La band è stata fondata a Pescara nel 2014 da Giuseppe D’Alonzo. Il loro genere è Rock/Singer-Songwriter/Indie. Il singolo “You need some money to go away” è stato trasmesso su diverse emittenti Italiane ed Europee a inizio 2015. Il brano “Tomorrow” è arrivato in semifinale all’Iternational Songwriting Competition (ISC) 2015 sotto il nome Giuseppe D’Alonzo. Stessa sorte per il brano “Thunder City” l’anno successivo. A febbraio 2016 con “Wasted Time (Dedicated To B.B. King)” hanno vinto il premio come Best Song nella categoria Folk–Singer/Songwriter dell’Akademia di Los Angeles.

M4U – Gli M4U (Mad for You) nascono nel 2015 ad Avezzano come progetto solista di Maurizio Quattrocchi, cantante, chitarrista e autore. La promozione dal vivo dell’album porta alla necessità di affiancarsi ad altri musicisti: da qui l’idea di portare avanti il progetto come band. L’album d’esordio Packing Up the Trunk viene prodotto nell’ottobre 2015 da un’etichetta indipendente di New York, la Factory Fast Records. La lineup si assesta nel maggio 2017, poco prima dell’inizio dell’Alien Tour, che porterà il gruppo a suonare in 20 date nel territorio abruzzese, con l’intenzione di presentare in anteprima alcune tracce del nuovo album Morning Glory, tra le quali il primo singolo Acid Rain.

GRADISCA – Spettacolo e musica tra eccentricità e sonorità eclettiche, a cavallo tra gli italianissimi Capossela e Nobraino, con qualche parola in inglese (o forse sarebbe meglio dire inglesizzata?) che fa capolino tra i versi cantanti dall’istrionico frontman Aleksandrovic. Attivi dal 2013, i Gradisca (Nome Temporaneo) fanno il salto con Blasfemodonti, primo disco del quintetto abruzzese (di Capistrello – AQ) rilasciato a Dicembre 2016. I brani (tutti inediti, tranne il riarrangiamento del brano di Vinicio Capossela) spaziano da un sedicente cantautorato folk italiano, a brani più spiccatamente rock, fino a ballate dal sapore più pop.

ORGANICO RIDOTTO – Gli Organico Ridotto sono una band di Francavilla al Mare. Il progetto propone canzoni in lingua abruzzese, indaga, rielabora e reinventa la tradizione popolare per avere come risultante una nuova proposta di folklore. Ispirato alla tradizione musicale, il progetto ha l'ambizione di ricollegare il mondo in via di estinzione rappresentato dal rapporto tra memoria popolare e comunità.