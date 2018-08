Rimborso libri, la richiesta è disponibile on line: come fare

Rimborso libri, adesso è possibile avanzare richiesta. Ecco come fare.

Il modello di domanda per il rimborso spese relativo all'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2018/2019 è disponibile agli sportelli dell'URP (Ufficio Relazioni con iI Pubblico) del Comune di Pescara, Palazzo ex INPS in Piazza Duca D Aosta (Piano terrra), oppure sul Sito Internet del Comune insieme a tutta la modulistica al seguente link:

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=462

Possono usufruire di tale agevolazione tutti gli studenti:

1) che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado;

2) che siano residenti nel Comune di Pescara;

3) con reddito ISEE del proprio nucleo familiare non superiore a € 15.493,71.

La data di scadenza per tale richiesta è fissata al 28 dicembre 2018.