Visite reumatologiche gratis all'ospedale di Pescara il 18 ottobre, ecco come prenotare

Visite reumatologiche di screening gratuite su prenotazione all'ospedale di Pescara giovedì 18 ottobre.

Allo "Spirito Santo" ci sarà infatti la tappa della campagna nazionale di sensibilizzazione sulla spondilite anchilosante “Mal di schiena. Quale?”.

Le visite gratuite saranno effettuate nel reparto di Reumatologia diretto da Marco Gabini, nel quale chi soffre di spondilite anchilosante potrà usufruire di una visita gratuita previa prenotazione.

Per prenotare si deve telefonare al numero 3451197337 dalle ore 9 alle 15.

A differenza del mal di schiena meccanico, molto comune tra la popolazione, la spondilite anchilosante si manifesta come dolore lombare che compare in maniera graduale prima dei 40 anni di età (con una maggiore incidenza nella popolazione maschile), tende a migliorare con l’attività fisica e non si attenua durante le ore di riposo, provoca rigidità articolare appena svegli, che perdura anche per 30 minuti circa dal risveglio. Nelle forme più gravi può causare l’irrigidimento della colonna vertebrale fino a provocare la fusione tra le vertebre con conseguente e significativa riduzione della mobilità.

La diagnosi precoce è quindi fondamentale per evitare la progressione verso forme invalidanti.