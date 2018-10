Tour della Salute, screening gratuiti a Pescara: ecco dove e quando

Si terrà in Piazza della Rinascita (piazza Salotto), a Pescara, la prima tappa del tour nazionale di prevenzione sanitaria "Salute", organizzato dall’associazione Obiettivo Salute. Appuntamento il 6 e 7 ottobre.

Si allestirà un villaggio di 1.000 metri quadrati, suddiviso in vare strutture con box medici per consulenze sulla celiachia, oculistica, medicina estetica, test dell’udito con Amplifon, verrà trattato il tema della prevenzione delle patologie cutanee, prevenzione disturbi alimentari, riabilitazione, allergologia. Oltre alla presenza dei servizi sociali del Comune, la Misericordia di Pescara allestirà uno stand da campo per la simulazione di incidente stradale con tecniche di primo soccorso, ed ancora il camper rosa della Questura e una press area riservata ai talk show e convegni informativi.

Tour della Salute, screening gratuiti a Pescara sabato 6 e domenica 7 ottobre

Ci saranno numerosi specialisti che proporranno screening e consulenze gratuite. Lo staff di Pediatria Medica dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara, ad esempio, sarà presente per fornire indicazioni alla popolazione sulla malattia celiaca perché, specialmente nell’attività pediatrica, occorre fare prevenzione.

All’interno della manifestazione è prevista anche la presentazione dell’affido e delle attività di accoglienza dei più fragili e dei minori in difficoltà organizzate dal Comune di Pescara. Importante anche il ruolo assunto dalla Polizia nell’evento, finalizzato a trasmettere sicurezza ai cittadini:

“Scenderemo in piazza con un camper rosa nella città di Pescara per sensibilizzare la cittadinanza verso il tema del maltrattamento di genere – ha annunciato Cinzia Di Cintio, Ispettore Capo della Polizia di Stato – la città di Pescara vede un numero altissimo di violenza di genere, mobbing, stalking. La piazza sarà il luogo ideale per far incontrare le persone e dibattere sul tema prevenzione, bisogna debellare e far emergere un problema sommerso e non denunciato come quello della violenza sulle donne: 8 donne su 10 sono costrette a subire violenze e soltanto parlandone si può andare a fondo a questo problema che è esclusivamente di origine sessista. Sono anni che rafforziamo la collaborazione tra diversi enti per portare il nostro contributo”.

Verrà altresì trattato il tema del cyberbullismo e della protezione dei minori in Rete, problematiche che oggi interessano le fasce più deboli e indifese.

L'associazione A.M.A.R.E. Onlus sarà presente per far conoscere le malattie rare e sensibilizzare le persone verso maggiori controlli ematologici. Infine si cercherà di avvicinare la medicina specialistica alla gente e far conoscere la medicina estetica, che ha numerose finalità curative.