Visite mediche gratis al Don Orione il 13 ottobre

Visite e controlli medici gratuiti a Pescara sabato 13 ottobre.

In particolare, a eseguire queste prestazioni sarà il Don Orione di via Aterno che sarà aperto al pubblico per l'open day di prevenzione. La giornata è indetta a livello nazionale dalla Cei (conferenza episcopale italiana) e dall'Associazione Aris, che riunisce le strutture sanitarie di area cattolica.

Il Don Orione metterà a disposizione le proprie strutture, dalle ore 9 alle 19, per le seguenti attività: visite mediche gratuite, terapie riabilitative e ingresso in palestra, piscina e tante altre.

A presentare l'iniziativa, insieme al sindaco Marco Alessandrini, sono stati Domenico Massimi coordinatore di alcuni reparti della struttura e Renato Di Fiore, responsabile del Don Orione.

«Tutti gli operatori», spiega Di Fiore, «si daranno il cambio nel dare informazioni sulle attività del centro e nel dare a chi si prenoterà la possibilità di provare dal vivo le attività che proponiamo. La piscina sarà aperta come la palestra e tutti i reparti, dalla specialistica ambulatoriale alla riabilitazione sia per provare terapia strumentale che manuale».

Il Don Orione oggi segue più di 3mila assistiti, solo nel 2018 sono state eseguite 1.900 visite gratuite e più del 60 per cento sono pazienti che frequentano la struttura e usufruiscono anche di particolari agevolazioni e promozioni che la direzione amministrativa ha deciso per venire incontro a fasce più sensibili dell’utenza.