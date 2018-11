Vaccini, parte la campagna antinfluenzale della Asl di Pescara: sedi e orari

È partita ufficialmente oggi, mercoledì 7 novembre, la campagna antinfluenzale 2018 della Asl di Pescara.

Dunque è possibile sottoporsi alla vaccinazione visto che a disposizione ci sono più di 60mila vaccini, quest'anno anche per l'herpes zoster (il fuoco di Sant'Antronio).

A presentare la campagna sono stati Armando Mancini, direttore generale della Asl di Pescara, Carla Granchelli, direttore Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e Giustino Parruti, direttore Uoc Malattie Infettive.

Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia e se il medico della mutua non aderisce alla campagna vaccinale bisgona rivolgersi agli ambulatori vaccinali presenti nel territorio, ognuno al proprio distretto di appartenenza secondo gli orari e le modalità indicate a QUESTO LINK.

La distribuzione dei vaccini (due i tipi: il Fluad per gli over 70 e i soggetti immunodepressi dai 65 ai 70 anni e il Vaxigrip Tetra per tutti gli altri) negli 11 ambulatori e distretti sanitari andrà avanti fino alla metà di dicembre.

I vaccini sono gratuiti.