Vaccini antinfluenzali gratuiti per tutti i donatori di sangue, l'Avis Comunale Pescara spiega come fare

Vaccini antinfluenzali gratuiti per tutti i donatori di sangue.

Questa la decisione del ministero della Salute che, in una circolare sulla prevenzione dell'epidemia influenzale per la stagione 2018/2019, ha inserito tra le categorie che possono accedere gratuitamente alla vaccinazione i donatori di sangue.

L'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, spiega come come fare per sottoporsi gratuitamente al vaccino antinfluenzale.

Alla vaccinazione gratuita possono accedere i donatori periodici ovvero coloro che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni.

In Abruzzo è possibile vaccinarsi nei centri vaccinali di riferimento delle Asl di appartenenza (nel caso di Pescara nella sede ubicata nel vecchio plesso ospedaliero) presentando il tesserino Avis con l'attestazione dell'avvenuta donazione con data non anteriore a due anni.

I donatori di età inferiore a 65 anni possono rivolgersi alle sede vaccinale della Asl di Pescara mentre sopra i 65 anni al proprio medico curante.

«L'adesione alla campagna vaccinale», spiega Lattuchella, «ha un'importante finalità sia di tutela personale, riconoscendo il donatore di sangue come promotore attivo di salute, che di risorsa strategica per il sistema sanitario nazionale, allo scopo di prevenire il calo della donazioni che già si è verificato negli anni scorsi, in coincidenza con il picco influenzale. Per questo motivo invitiamo tutti i nostri donatori a sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione».