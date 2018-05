In provincia di Pescara le Giornate dello Scompenso Cardiaco

In occasione delle Giornate Europee dello scompenso cardiaco, la rete delle Farmacie Specializzate di Farmacisti Preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione “Il tuo cuore è un bene prezioso. Ascoltalo!”, in collaborazione con l’AUSL di Piacenza.



Dal 7 al 12 maggio sarà possibile rivolgersi a una delle 580 Farmacie Specializzate di tutta Italia per effettuare la misurazione gratuita della pressione arteriosa e ricevere una consulenza personalizzata sul rischio cardiovascolare.

Cos’è lo scompenso cardiaco?

È una condizione nella quale il cuore ha perso la capacità di pompare sangue in tutto il corpo in modo adeguato alle richieste dell’organismo. Lo scompenso cardiaco è una malattia seria e molto diffusa.

“I suoi sintomi possono essere inizialmente confusi con periodi di stanchezza o affaticamento fisico – spiega il dottor Santo Barreca, rappresentante delle Farmacie Specializzate – Ecco perché vogliamo fornire ai cittadini gli strumenti per capire come si manifesta questo problema cardiovascolare e quali sono le sue cause”.

Oltre al controllo della pressione, nella settimana dal 7 al 12 maggio i cittadini potranno compilare insieme al farmacista un questionario per valutare il loro personale rischio cardiovascolare.

Riceveranno inoltre il diario metabolico: vera e propria agenda dello stato di salute, che consente di monitorare nel tempo alcuni parametri base come i valori di colesterolo, trigliceridi, glicemia, pressione, frequenza cardiaca, fibrillazione atriale etc.

“Uno stile di vita attivo, un’alimentazione controllata e abitudini salutari possono ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari – aggiunge il dottor Barreca – Nella settimana dedicata allo scompenso cardiaco vogliamo aiutare tutti i cittadini a fare una scelta di vita sana e consapevole”.

Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Pescara sono:

Farmacia Modugno - Corso Santarelli, 13 - 65024 Manoppello

Farmacia Alby - Via Gobetti, 166 - 65121 Pescara

Farmacia D' Annibale - Via Ex Tiburtina, 12 - 65020 Turrivalignani

Farmacia Missoni - Via G. D'Annunzio, 2/D - 65010 Villanova di Cepagatti