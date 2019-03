A Montesilvano la 5^ edizione del pranzo nazionale del fiocchetto verde​ 

Torna il pranzo del fiocchetto verde, un evento molto importante che ha avuto luogo in Abruzzo per la prima volta lo scorso anno ed è nato per la sensibilizzazione all‘obesità come malattia e stigma e alla chirurgia dell‘obesità come cura.

L'appuntamento e' riconosciuto come “evento Sicob”. Ci sarà la partecipazione di prestigiosi chirurghi bariatrici quali:

il professor Giovanni Lesti

il professor Settimio Fabrizio Altorio

il chirurgo plastico ricostruttivo Paolo Vittorini

Per info e prenotazioni WhatsApp 327/4071501.