Al porto turistico il "Tour della Salute" per sensibilizzare su uno stile di vita sano

Tutto pronto per il "Tour della Salute", evento itinerante all’insegna della prevenzione che partirà da Pescara e farà tappa in 13 città d’Italia. L’appuntamento è per Sabato 26 Maggio dalle 16 alle 21 e Domenica 27 Maggio dalle 10 alle 21 presso il porto turistico 'Marina di Pescara'. L’iniziativa è volta a sensibilizzare i cittadini in merito all’importanza di osservare uno stile di vita sano al fine di prevenire in particolare le malattie croniche. I partecipanti potranno confrontarsi direttamente con medici specialisti e con operatori sanitari ai quali chiedere consigli e pareri.

I più piccoli, invece, saranno accolti nelle aree ludiche per imparare divertendosi. Dal diabete alle malattie cardiovascolari, dall’ipertensione alle fake news che sempre più popolano il mondo della sanità on-line, tanti gli spunti che saranno di volta in volta approfonditi nel corso del Tour, un’iniziativa abbracciata con entusiasmo dalla Mutua sanitaria Cesare Pozzo per tener fede all’obiettivo di aprirsi alla società non solo come sostegno in caso di difficoltà, ma anche come supporto a iniziative di sensibilizzazione.