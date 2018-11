“Pescara pensa Allergicamente”, incontro nella Sala Consiliare del Comune

Sabato 1 Dicembre a Pescara, in Piazza Italia 1, si parlerà di allergie, per conoscerle e prevenirle, in un incontro intitolato “Pescara pensa Allergicamente”, promosso dall’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri e patrocinato dall'Asl di Pescara.

La campagna di sensibilizzazione “Allergicamente” ha i seguenti obiettivi:

divulgare informazioni corrette sull’argomento,

puntualizzare il ruolo dell’allergologo come figura professionale

promuovere le terapie più appropriate per i pazienti

Interverranno:

il Dott. Marco Cervone,

la Dott.ssa Caterina Colangelo,

il Dott. Angelo Trovato,

il Dott. Fabio Di Stefano,

il Dott. Luca Merco,

la Dott.ssa Livia Altobelli.

Le allergie sono patologie in continua crescita, si stima colpiscano circa 12 milioni di persone solo in Italia; sono patologie complesse e di diversa gravità, con importanti ricadute negative sulla qualità della vita dei pazienti ed un significativo impatto sui costi socio-sanitari.

Il progetto ha come simbolo una pianta con cinque foglie, ognuna delle quali rappresenta un gruppo di allergie: da inalanti, da alimenti, da farmaci, da imenotteri e cutanee.