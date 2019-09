“Match it now”, Avis e Admo ancora insieme per la donazione

Sabato 28 settembre, a Pescara, l’autoemoteca dei volontari Avis di Pescara e il loro personale medico saranno al fianco della manifestazione organizzata da Admo Abruzzo per permettere di effettuare i prelievi per la tipizzazione del midollo osseo. Una settimana di eventi per sensibilizzare la donazione del Midollo Osseo che culminerà con l’evento di sabato 28.

Queste le dichiarazioni del Presidente dell’Avis di Pescara, Vincenzo Lattuchella: