Giornata Mondiale del Donatore, eventi in musica tra Collecorvino e Torre de' Passeri

3 serate di eventi, musica e incontri, dal 14 al 16 giugno, per celebrare la ‘Giornata Mondiale del Donatore’ e raccontare l’importanza del donare il sangue che è un dovere fondamentale, per aiutare chi ne ha più bisogno. Sono quelle promosse dall’Avis e che si svolgeranno in vari centri della provincia di Pescara, tra Collecorvino e Torre de’ Passeri, grazie alla collaborazione delle Istituzioni locali e anche degli artisti che si sono messi a disposizione dell’Avis per contribuire a divulgare il nostro messaggio.

Quest’anno si è deciso di celebrare la Giornata Mondiale attraverso la musica come filo conduttore, diversificando l’offerta al pubblico, in modo da raggiungere e sensibilizzare gusti diversi. L’obiettivo è di trasmettere il messaggio inerente l’importanza della donazione del sangue.

Il cartellone degli eventi per la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore si aprirà venerdì 14 giugno, alle 21, all’ex Convento di Collecorvino con il concerto del chitarrista Andrea Castelfranato (foto). Sabato 15 giugno sarà la volta dell’Orchestra musicale della Scuola Media di Collecorvino che si esibirà nella piazza dinanzi alla Chiesa del Carmine, a Torre de’ Passeri. Infine domenica 16 giugno serata di gala, di nuovo a Collecorvino, con il Maestro Pelusi e Serena Zitti, che daranno vita a uno spettacolo di musica e parole.