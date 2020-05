La Lilt di Pescara celebra la giornata mondiale contro il fumo

La Lilt di Pescara celebra, domenica 31 maggio, la giornata mondiale contro il fumo. E, per farlo concretamente, invita tutti i fumatori che vogliono smettere a contattare i suoi ambulatori con l'obiettivo di cominciare un percorso. Ecco cosa ha detto il professor Marco Lombardo, presidente della Lilt Pescara:

"Il Covid-19 ci ha dato oggi una ragione in più per smettere di fumare: gli studi condotti dall'istituto superiore di sanità confermano che i fumatori risultano più a rischio in caso di infezione, con una maggiore probabilità, almeno 3 volte di più, di andare incontro a conseguenze più gravi della malattia, sviluppando polmoniti più severe, e per loro risulta raddoppiato il rischio di avere bisogno della terapia intensiva, rispetto a chi invece non ha mai fumato".

Per tale ragione la Lilt (Lega italiana contro i tumori) darà la possibilità di percorrere insieme la strada per liberarsi dalla dipendenza dalla sigaretta, e tutto questo in sicurezza perché ovviamente verranno osservato le prescrizioni anti-Covid. Per ulteriori informazioni è sufficiente scrivere a pescara@lilt.it o prevenzione@legatumori.mi.it, ma è anche possibile inviare un messaggio privato alla pagina Facebook "Lilt Pescara".