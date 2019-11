Giornata Mondiale del Diabete, controlli gratuiti in piazza Salotto per fare prevenzione

Per la Giornata Mondiale del Diabete 2019 appuntamento in piazza della Rinascita domenica 17 novembre. L'evento è organizzato da 11 associazioni regionali di persone con diabete, ma è rivolto a tutta la cittadinanza: ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pescara e prevede la partecipazione anche dei medici diabetologi dell'Abruzzo. Nel gazebo allestito saranno anche effettuati screening glicemici a cura della Croce Rossa e valutazione di rischio per il diabete tipo 2 da parte del team dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara.

Alle ore 10 si partirà tutti insieme per una passeggiata su percorso cittadino interamente ciclo-pedonale, con il fine di promuovere il movimento e l'attività fisica tra le persone con diabete, proporre l'adozione di uno stile di vita sano e stimolare il confronto e il dialogo tra i partecipanti (medici, associati, volontari e cittadini). L'arrivo in piazza Salotto è previsto alle ore 12, dove verrà allestito un info-point a cura del Servizio di Diabetologia dell'ospedale civile di Pescara.