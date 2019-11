A Montesilvano il settimo Forum italiano sulla Fibrosi Cistica

La settima edizione del Forum italiano sulla Fibrosi Cistica si terrà a Montesilvano dal 22 al 24 novembre.

Al tavolo istituzionale prenderà parte, altresì, l’Agenzia Italiana del Farmaco con il dottor Pierluigi Russo, che sulla sostenibilità dell’innovazione farmacologica dichiara:

“L’Aifa sta valutando con attenzione le innovazioni terapeutiche che riguardano l’area della fibrosi cistica, impiegando tutti gli strumenti più appropriati per avere un quadro completo sia in termini di efficacia clinica che di evidenza regolatoria. L’Agenzia sta lavorando a un percorso di progressiva cooperazione con i pazienti e le associazioni dei pazienti. Siamo convinti infatti che il loro coinvolgimento rappresenti un valore imprescindibile per il mondo regolatorio perché restituisce informazioni e dati utili per comprendere il valore di una terapia”.