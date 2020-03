Coronavirus, da oggi il test molecolare rapido nel centro di diagnostica virologica

A partire da oggi, nel centro di riferimento di diagnostica virologica di Pescara, si ha l'opportunità di eseguire il test molecolare rapido, che consente di eseguire 8 test in 90 minuti. In questa maniera sarà possibile ampliare notevolmente sia la platea dei soggetti da sottoporre a tampone sia la tempestiva capacità di risposta dei risultati che oggi, con la metodica attualmente in uso, non è inferiore alle 5 ore.

Nello specifico si parla dell'esecuzione di 2.400 test al giorno e tra i 17 e 18mila tamponi a settimana. Il virologo Paolo Fazii spiega che "sono in corso verifiche per acquisire piattaforme diverse che hanno una produttività diversa".

Intanto l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Veri ha lanciatol'allarme sui test sierologici, affermando:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non sono validati dal Ministero e i risultati non hanno alcun valore scientifico; anzi in alcuni casi potrebbero procurare ulteriori danni. L'unico test è quello molecolare, ovvero fatto sui tamponi, ed in questa direzione abbiamo appreso dal Miniesro che presto saranno validati nuovi kit diagnostici".