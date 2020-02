Coronavirus, la Regione Abruzzo scende in campo per l'emergenza [FOTO]

La Regione Abruzzo è pronta a gestire un'eventuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, come emerso oggi pomeriggio in una riunione al Dipartimento regionale della Sanità. Il vertice è stato convocato dall'assessore alla Salute Nicoletta Verì con la partecipazione di.

il dirigente del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute Stefania Melena

il dirigente della Protezione civile regionale Silvio Liberatore

il direttore del Dipartimento Governo del Territorio Pierpaolo Pescara

i delegati delle aziende sanitarie regionali e delle prefetture

Ecco cosa si legge in una nota della Regione:

"La quarantena di 14 giorni con sorveglianza attiva, così come stabilito dall'ordinanza del Ministro Roberto Speranza, è obbligatoria per coloro che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Covid 19. Coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in aree della Cina interessate dall'epidemia, dovranno comunicarlo al Dipartimento di prevenzione della propria Asl di residenza, che ne disporrà l'isolamento domiciliare fiduciario. Resta confermato il sistema di presa in carico e trattamento di eventuali casi sospetti o conclamati, per i quali sono a disposizione 81 posti letti nei reparti di malattie infettive delle 4 Asl regionali".

E ancora:

"I pazienti saranno gestiti secondo quanto previsto dai protocolli ministeriali, sulla base delle procedure già adottate dallo scorso 23 gennaio. È stato rinnovato l'invito a non recarsi nei pronti soccorso degli ospedali, ma di rivolgersi al proprio medico di famiglia che farà una prima valutazione del caso e solo eventualmente avvierà le procedure per il ricovero ospedaliero. Per evitare, infatti, il propagarsi del contagio è fondamentale che il paziente non si rechi da solo (quindi senza alcuna precauzione) nelle sale di attesa e di triage dei pronti soccorso".

Per ogni informazione è a disposizione degli utenti il numero unico nazionale 1500, ma l'Asl di Pescara ha fornito anche un numero per far fronte al prevedibile aumento di richieste di notizie da parte degli utenti: 333/6162872, oltre al 118.