Bollino rosso in Abruzzo per obesità, diabete e disturbi alimentari: se ne parla a Villa Serena

Sabato 28 settembre a Città Sant’Angelo le tematiche circa l’obesità, il diabete e i disturbi alimentari saranno al centro di un congresso di alto valore scientifico di educazione continua in medicina organizzato dalla Gba events&congress con il patrocinio della Fondazione Villa Serena per la Ricerca alla presenza di illustri relatori a livello regionale e nazionale.

Responsabile scientifico del congresso è il dottor Paolo Di Berardino, direttore dell’Unità Operativa di Medicina e Centro Riabilitazione Nutrizionale Villa Pini:

“Obesità, diabete e disturbi alimentari non sono tematiche a se stanti bensì sussiste un link tra le tre patologie dovute all’alimentazione in accesso e in difetto – spiega Di Berardino – Per il diabete l’Abruzzo è al di sopra della media nazionale che si attesta al 3.5 registrando oltre il 5-6. Dati non meno rassicuranti riguardano l’obesità in cui l’Abruzzo a livello statistico rientra fasce del sud soprattutto per quanto riguarda l’obesità infantile, elemento ancor più allarmante”.