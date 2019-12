A Penne la giornata dedicata all'osteoporosi

Sabato 21 dicembre, dalle ore 9 alle 12:30 in piazza Luca da Penne della città vestina, la Croce Rossa Italiana sarà presente con una sua termostruttura per eseguire controlli a pazienti nella giornata dedicata all'osteoporosi.

La diagnosi preventiva di patologie delle ossa prevede screening con esame Qus e consulenza ortopedica effettuati dai medici del reparto di Artroscopia e Traumatologia dell'ospedale di Penne, diretto dal primario Domenico Palmieri.

Non è necessario munirsi di impegnativa ed è richiesto il solo contributo di 5 euro a favore dellla Croce Rossa. Le prenotazioni si raccolgono telefonicamente al numero 3201989898. L'iniziativa fa seguito a quella della settimana scorsa, quando i volontari Cri, in collaborazione con il reparto di Endicronologia e Diabetologia di Atri, organizzarono al Città Sant'Angelo Village la giornata di prevenzione delle malattie alla tiroide, con oltre 200 screening ecografici.